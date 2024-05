Acció Climàtica calcula que l'esclafit que ha afectat una granja de porc de Masarac (Alt Empordà) deixarà una quarantena d'animals morts. La tempesta ha fet caure l'estructura de part de les instal·lacions on hi ha havia uns 400 exemplars. La majoria, però, han patit contusions lleus. Els Bombers han rebut l'avís quan passaven pocs minuts d'un quart de tres de la tarda i quan han arribat al lloc dels fets, s'han trobat que bona part del sostre i la resta de l'estructura on hi havia els animals havia cedit. Alguns testimonis han explicat a l'ACN que s'hauria produït un petit tornado o esclafit que hauria fet aixecar el sostre de les instal·lacions.