El cantautor valencià Raimon ha publicat ‘Raimon. Personal i transferible’ (Empúries), un dietari dels anys vuitanta on agrupa reflexions, vivències i relacions amb personatges com Vázquez Montalbán, Pasqual Maragall, Andreu Alfaro, Salvador Espriu, Joan Fuster o Manuel Vicent, entre d’altres. Es tracta d’un recull on també parla de viatges, lectures i concerts, compresos en un temps d’agitació política. Quaranta anys després, Raimon ha reconegut en el marc de la presentació del llibre que certes temàtiques encara es troben sobre la taula, com és el cas de la llengua. En aquest sentit, ha titllat de “desgavell” la situació que hi ha actualment el País Valencià i ha recordat que el català i el valencià són “la mateixa llengua”.

En aquest sentit ha recordat que “afortunadament” hi ha una escriptura que és “bona per tothom” i ha lamentat que és, precisament, això el que “volen intentar canviar”. “Hi ha diferents formes de parlar el català o el valencià, però és obvi que és la mateixa llengua”, ha insistit. Pel que fa a les darreres propostes respecte el canvi d’accent, o denominació del valencià, en concret, Raimon desitja que tot plegat “es calmi una mica”. El llibre de Raimon – nom artístic de Ramon Pelegero – compren tot un seguit de memòries en format de dietari compreses entre els anys 1981 i 1983. Segons ell mateix es tracta d’un format molt diferent al de les seves cançons, ja que en el cas de literatura són pensaments que escriu “a raig”. Posteriorment, hi ha més material, però admet que no és tan seguit i que hi ha coses més “disperses”. Això sí, encara es pot fer “una segona part” amb coses noves de la mateixa dècada, segons l’editor de Raimon. “El primer dietari del 81 el vaig fer amb una intenció pedagògica, estava gravant totes les cançons de nou i no hi ha massa literatura sobre això de gravar cançons”, sosté, “va ser un moment molt viu”. Unes bases que van ser importants per tot el que va venir després i que el va incitar a continuar escrivint. “Quan ho vaig fer no vaig pensar que es pogués publicar”, afegeix.