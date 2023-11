El món màgic de Hogwarts ha aterrat a la ciutat de Barcelona de la mà de 'Harry Potter: The Exhibition', la mostra immersiva més completa de la saga. Després de passar per ciutats com Viena o París, aquesta exposició itinerant es podrà veure per primera vegada a l'Estat a partir d'aquest divendres i fins al 7 d'abril en un espai ubicat al Port Vell. La proposta explora diversos dels moments més entranyables de les pel·lícules a partir d'una narració que combina vídeos, activitats i exposicions de material original. Així doncs, els visitants podran interactuar directament amb la mostra, ja sigui jugant al Quidditch, arrancant mandràgores, lluitant amb varetes o realitzant algunes de les pocions més icòniques.