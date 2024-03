Els arqueòlegs han descobert una zona vinculada a la producció d'oli a la vil·la romana del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter (Gironès). En un angle del passadís que envoltava el pati han trobat una estança calefactada, on les olives s'escalfarien a l'hivern per treure'ls el suc, i una altra pavimentada amb morter que comunica amb un dipòsit, on es premsarien. La troballa s'afegeix a tota la part destinada a fer vi -que ja es coneixia- i confirma que l'espai de producció de la vil·la "agafa unes dimensions que són difícils de localitzar en altres jaciments", diu la directora de l'excavació, Ana Costa. En paral·lel, les estances nobles del jaciment recuperen esplendor perquè tornen a lluir els mosaics que es van arrencar fa més de 50 anys.