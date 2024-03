El barceloní Jaume Capsada ha guanyat el premi més popular dels Recvull de Blanes (Selva); el de narrativa. Ho ha fet amb una obra titulada 'Al país dels ungrus', en record al seu pare. A la resta de categories, els premiats són Clara Ballart, per la millor poesia; David Moré, en la categoria de retrat literari; Mireia Pagès, a la millor cançó; Carles Batlle, premi a la millor obra teatral i Xavier Ferré, pel premi de periodisme. Aquests dos últims és la segona vegada que s'emporten un premi. En aquesta 60a edició, s'han presentat un total de 117 obres, 24 més que l'any passat. La presidenta dels Recvll, Maria Mercè Roca, ho ha celebrat: "Que hi hagi més participació, significa més qualitat i això ens dona seguretat per premiar les obres".