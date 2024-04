Els Amics de les Arts han presentat el nou disc 'Les paraules que triem no dir' aquest divendres al Teatre Municipal de Girona en el marc del festival Strenes. La banda ha fet un doble concert amb un primer passi a les vuit del vespre i un segon a dos quarts d'onze de la nit per mostrar al públic com sonen els temes en directe del setè àlbum que van publicar ara fa un mes. A les nou del vespre, la banda Gossos ha omplert l'Auditori de Girona amb el primer dels deu concerts que faran dins de la gira 'A Reviure', que suposa el retorn als escenaris dels manresans després de sis anys separats.