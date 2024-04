Els arqueòlegs han recuperat les restes del castell de Montagut de Llagostera (Gironès), un dels més desconeguts de la demarcació. Situat al massís de Cadiretes, la seva cronologia s'estén del segle X al XIV, però se'n conserva molt poca documentació escrita. El jaciment, situat en un terreny particular, es va començar a excavar fa només tres anys. Des de llavors, les diferents campanyes han permès conèixer com era la fortalesa. El director de les excavacions, l'arqueòleg Joan Llinàs, explica que el de Montagut era un castell "més aviat modest", format per una torre i una sala principal, però que encara no se sap qui el va habitar ni quan va passar a administrar el terme que controlava. Ara l'Ajuntament treballa per museïtzar les restes.