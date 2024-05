L'art com a canal d'aprenentatge. L'escola de Fonollosa, al Bages, fa anys que aposta per la música, el teatre i la dansa com a mitjà per transferir coneixements. Cada dos anys, interpreten un musical. El d'enguany, però, és molt especial perquè és de creació pròpia. Es titula 'I de cop... les Muses' i és obra del dramaturg i director Climent Ribera. El muntatge compta amb una cinquantena d'alumnes de 10 i 12 anys a l'escenari i música en directe. L'aposta pel llenguatge artístic és un tret distintiu del centre. "No només poden brillar els que són bons en matemàtiques", afirma Marina Gràcia, tutora del cicle superior, que reivindica la importància de valorar altres habilitats com la dansa i l'expressió oral a les aules.