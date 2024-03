Unió de Pagesos (UP) anima els ramaders afectats per l'anomenat "càrtel de la llet" a demandar-lo, un cop s'ha sabut que l'Audiència Nacional ha sentenciat que va existir. El tribunal considera provat que entre els anys 2000 i 2013, vuit indústries làcties de l'estat van fixar preus, impedint així que els propietaris de les granges poguessin negociar. Això va provocar que, majoritàriament, es pagués per litre de llet menys del que costava produir-lo, incomplint la llei de la cadena alimentària. Ara, Unió de Pagesos vol fer una demanda col·lectiva per danys i perjudicis amb els ramaders afectats i avisa que la distribució és ara qui porta a terme aquesta pràctica, per això ja ha presentat una denúncia contra Mercadona, Lidl i Bonpreu.