Els estudiants que cursen 4t d'ESO a Camprodon tenen l'oportunitat de conèixer un professional que els explica i assessora sobre el que podria ser la seva professió del futur. És un projecte de mentoria que impulsa la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon. "Els nanos no hi estaven acostumats i està donant resultats molt interessants", assegura a l'ACN el seu coordinador, Jaume Bertranpetit. Tot i que van començar l'any passat, el ventall de professions sol·licitades ja és molt variat, com ara un enginyer de F1 o un professional d'electromecànica. Un dels joves participants, Cesc Ibáñez, està molt satisfet perquè ha pogut focalitzar millor l'itinerari professional: "M'ha ajudat molt, al principi no tenia idea de res".