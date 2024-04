Sabotegen i deixen completament inutilitzats tres pous de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) que el Consorci d'Aigües de la Costa Brava havia recuperat per garantir l'aigua de boca a diversos municipis de la zona nord aquest estiu si no plou. El sabotatge ha deixat un dels pous completament inservible -s'hi han abocat ferros- i dos més que, amb tota probabilitat, no es podran reparar abans que comenci la temporada. L'incident ha coincidit amb la protesta que els pagesos van fer aquest dimarts a la zona. El Consorci ja ha començat a avaluar els danys i ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra, que ho estan investigant.