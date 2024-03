Es tractava de reconèixer la labor de dones que han destacat en diferents àmbits professionals. Però el gran protagonisme se li ha concedit a una que no ha pogut pujar a l'escenari perquè no pot sortir del seu país i així la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet virar l'acte de reivindicació de les dones que se celebra cada any en la Real Casa de Correus cap a un altre en defensa dels opositors veneçolans i en contra el règim de Nicolás Maduro. Però també en un en el qual ha reivindicat els homes com a "víctimes" en moltes situacions, criticant la "revolució feminista" actual que fabrica "problemes paral·lels".