Dani Alves ha ingressat a la presó durant la tarda d'aquest divendres. La magistrada ha decretat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'exjugador del FC Barcelona per una causa oberta per delicte d'agressió sexual. Els fets van ocórrer suposadament en una discoteca de Barcelona el passat 30 de desembre. La víctima assegura que la va bufetejar i la va violar al bany del local. Alves nega rotundament les acusacions.

La seva advocada ha acudit avui a la presó per a parlar amb ell, que vol tornar a declarar davant la jutge per a tractar d'aclarir les contradiccions en el seu testimoni. Dani Alves ha donat almenys dues versions de l'ocorregut aquella nit en la discoteca *Sutton de Barcelona. Primer, públicament, va dir que ni coneixia a la jove denunciant, després davant la jutge va canviar el relat. Va assegurar que va haver-hi sexe consentit i que va ser ella qui ho va buscar. Contradiccions que han anat en contra seva. I és que les càmeres de seguretat de la discoteca el van gravar aquella nit amb la noia a la zona VIP i el més important: proven que va estar tancat amb ella en el bany durant 15 minuts. Després ell se'n va anar i ella va sortir i plorant va explicar al personal que l'havien violat. Una altra prova molt important són les mostres biològiques. Els Mossos les van recollir aquella mateixa nit al bany de la discoteca. I a més, compten amb les extretes en l'anàlisi mèdica de la jove i les trobades a la seva roba.