El festival Elefant d'Or comença a escalfa motors de cara a l'11a edició que arrenca aquest dijous. La carpa ja està muntada al camp de Mart de la Devesa de Girona i, un any més, es garanteix el 100% de visibilitat en tots els angles de la carpa. De moment, els organitzadors asseguren que ja han venut més de 24.000 entrades i queden les últimes localitats per a la funció del dissabte a la tarda.

El director del festival, Genís Matabosch ha avisat que aquest any serà "una edició de rècords", també a nivell de xifres. De fet, és l'any amb més artistes convidats (un total de 70) que venen d'una vintena de països. Per primera vegada hi haurà artistes d'Israel i, a més, també s'estenen noves disciplines. Es tracta del faquirisme o la força capil·lar que per primera vegada es mostraran a la pista de circ de Girona.

Per altra banda, el festival serà la primera cita europea on hi tornaran a participar companyies de la Xina. Fins ara no havien pogut participar en aquests espectacles a causa de les restriccions que tenia el país d'origen per la pandèmia. Ara, amb la lliure circulació, les companyies poden tornar a concursar i la primera vegada que ho facin serà a Girona.

A més, Matabosch ha assegurat que aquesta edició del festival serà una mostra que el circ és "una autèntica torre de Babel", ja que hi participaran artistes russos. El director del certamen circense ha assegurat que no han "exclòs a ningú" perquè volen demostrar que "la cultura uneix pobles". Per això, més enllà de la situació geopolítica que visqui cada país, el festival del circ "farà bandera dels valors de la pau".