L'entitat Mou-te en bici denuncia silenci administratiu per part de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat a qui fa un any van fer arribar 1.300 signatures per demanar que la carretera dels Àngels es tanqui als vehicles motors almenys un dissabte al mes. "Demanem la pacificació d'aquesta carretera, després dels atropellaments mortals de dues ciclistes a la ciutat -una d'elles als Àngels-", explica el president de Mou-te en Bici, Xavier Corominas, que critica que "no hi ha hagut resposta i, en canvi, fa pocs dies que s'ha tallat per un ral·li". "És una llàstima que pels cotxes es pugui tancar i per les bicis no", lamenta Corominas. L'entitat també denuncia "l'assetjament" que assegura reben els ciclistes.