Unes 200 persones s'han congregat aquest dissabte a les set de la tarda a la plaça del Vi de Girona per demanar un alto el foc a totes les guerres. Ho han fet al voltant d'un símbol de la pau fet amb espelmes i coincidint amb el segon aniversari de l'esclat de la guerra a Ucraïna. "Actualment, hi ha 33 conflictes bèl·lics oberts arreu del món i 108 escenaris de tensió que poden acabar amb conflictes", ha avisat Albert Quintana, membre del col·lectiu Aturem les Guerres. L'acte l'han organitzat conjuntament aquest col·lectiu amb la Coordinadora d'ONG Solidàries i l'associació d'alumnes per la pau UAP!, que hi ha interpretat un parell de cançons.