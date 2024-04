El segon temporal marítim d'aquesta Setmana Santa ha impactat amb força a Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), on l'Ajuntament ha hagut d'acordonar dues zones (Torre Valentina i la part central del passeig) i tallar l'accés a peu a la zona de Monestrí "per afectació a l'estructura del passeig". A Torre Valentina, el temporal ha descalçat cinc palmeres. El regidor de Platges, Raoni Molina, diu que "plou sobre mullat" i que "la situació és límit". En aquest sentit, explica que a partir de dimarts valoraran "les actuacions immediates que cal fer per protegir el passeig". A més, des de l'Ajuntament insisteixen a reclamar que es desencalli el projecte per construir nous espigons, que evitarien que el mar engoleixi la platja amb els temporals.