Polèmica a diferència de la resta d'espais, cal pagar per entrar al Museu

L'accés a totes les mostres que organitza La Casa de Cultura és gratuït; tampoc cal pagar per visitar les exposicions temporals del Museu d'Història; al Centre Cultural la Mercè, les portes sempre són obertes i, per descomptat, El Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona aposta pel lliure accés com a estratègia per atansar la cultura a tots els ciutadans, sigui quin sigui el seu poder adquisitiu o el seu ordre de prioritats... L'excepció la protagonitza el Museu Arqueològic: qui vulgui contemplar l'escultura de Pep Admetlla (integrada a la mostra del Bòlit) haurà d'abonar els 4,5 euros de l'entrada general, encara que no tingui intenció de visitar la col·lecció permanent. Una norma que no preveu excepcions: identificar-se com a periodista (amb carnet) no t'eximeix de pagar la taxa. Pagar per treballar