Una nova mirada

Al llarg de la seva filmografia, el cineasta Alexander Payne s'ha destacat sempre com un director ambiciós que parteix d'una premissa i d'un gènere concret per anar desgranant en els seus relats tot un calidoscopi d'idees i arguments que abasten o pretenen abastar ja no tan sols la condició humana sinó també el rol que exercim cadascun de nosaltres en la societat on vivim. A voltes es tracta purament de triar o valorar entre allò que desitgem ser o allò que se'ns demana ser. És evident que aquesta ambició que destil·la Payne en cadascuna de les seves pel·lícules pot sovint quedar-se curta (com el cas de Nebraska) o no arribar a tot allò que es proposava ( Entre copas, el seu film potser menys reeixit i, curiosament, el més taquiller), però el seu cinema sempre esdevé estimulant i, quan l'autor està inspirat de debò, ens ofereix relats magistrals com Election o Los Descendientes.

A Una vida a lo grande, Payne va més enllà i afegeix al seu habitual to agredolç un element de caire fantàstic a través del qual s'executarà tot l'entramat de la història. D'aquesta manera, ens trobem amb el matrimoni format per en Paul i l'Audrey, el qual decideix posar-se en mans d'una gran corporació que comercialitza als Estats Units una tecnologia que consisteix a miniaturitzar a un home de metre vuitanta fins als dotze centímetres. Aquest revolucionari experiment, descobert per un grup de científics noruecs com a solució extrema per resoldre en el planeta els problemes de l'escalfament global, el consumisme salvatge, l'excés de residus i la superpoblació, servirà a la parella ja no per prendre consciència dels problemes mediambientals, sinó per reconsiderar, a través d'aquesta nova mirada que han adquirit, la seva pròpia existència i la manera que tenien de relacionar-se amb els altres.

Amb Matt Damon i Kristen Wiig com a parella protagonista, Una vida a lo grande també compta amb la participació, entre d'altres, de Christoph Waltz, Hong Chau i Jason Sudeikis.