Moren 1.800 ànecs en un foc a una granja del Far d'Empordà

1.800 ànecs de la granja Can Ruet del Far d´Empordà (Alt Empordà) han mort aquest dimecres a la tarda a conseqüència d´un incendi que s´ha declarat cap a dos quarts de sis. Els Bombers hi han enviat sis dotacions, que han treballat per apagar les flames que afectaven l´interior d´una nau aïllada d´una planta d´uns 150 metres quadrats dins del complex de la granja.

A dins la nau hi havia palla, que ha causat una gran fumera. A banda, a la instal·lació hi ha dipòsits de gas propà, però no han resultat afectats per l´incident. Cap a tres quarts de set de la tarda els Bombers ja donaven el foc per controlat i han retirat la meitat de les dotacions. A les vuit s´ha donat per extingit. Els Mossos d´Esquadra, de la seva banda, hi han enviat dues patrulles.