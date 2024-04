Roben joies, diners i perfums en un domicili de Blanes a plena llum del dia

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 27 anys per entrar a robar en un domicili de Blanes, a plena llum del dia. Els fets es van produir el passat 17 d'abril entre les tres i dos quarts de cinc de la tarda en una casa de la urbanització Blanes Residencial. Els sospitosos van entrar saltant una tanca i forçant la porta d'entrada de la cuina, aprofitant que els propietaris eren fora de l'habitatge. De dins es van emportar joies, perfums i diners en efectiu entre d'altres coses. Del lloc dels fets van fugir amb un cotxe llogat i no va ser fins la matinada de l'endemà que una patrulla de la Policia Local de Blanes els va poder aturar i va avisar els Mossos de seguida. En l'escorcoll posterior els hi van trobar 1.000 euros en efectiu.

A més, també se'ls hi va requisar moneda estrangera. Es dona la circumstància que els dos arrestats s’allotjaven en una habitació d’un hotel de Lloret de Mar. Tots dos han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes, per respondre d'un delicte de robatori amb força.