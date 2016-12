Mostra de la cuina de Nadal a l'Escala

L'Escala mostra una vintena de plats elaborats per cuiners professoinals i amateurs que es poden aprofitar per elaborar per aquestes festes. És la Mostra de Cuina de nadal que es clourà avui.

Les novetats d'aquesta edició són que s'ha incorporat un minitaller de decoració nadalenca i els protagonistes a la cuina eren els nens del Cuina Kids, un taller extraescolar de l'escola Empúries per aprendre a cuinar. Van fer plats com un cocktail de fruits vermells, torró de xocolata cruixent, tartaletes farcides o canelons de perinil i formatge amb salsa d'espinacs. La mostra va continuar ahir amb les tapes guanyadores de la Ruta de la Tapa de l'Anxova, la dels restaurants La Clota i Oreig. També es va fer un carpaccio de mero amb plàncton, perles de misso i cloliflor del restaurant El Roser 2, entre altres receptes de cuiners amateurs.

Per a avui a les set al menjador de l'escola Empúries s'hi preveu elaborar un pollastre de Nadal amb el restaurant Mesón del Conde; els dos plats guanyadors del concurs Mostra't Chef; el llenguado a la meunière de la Teresa Molina; el cheescake vegà sense forn amb coulis de gerds o fruits del bosc de Mandal; un pastís de Neus Galceran i un original còctel de l'Eivissa Cafè.