Tres veïns de Mollet de Peralada editen un conte amb l'ajuda dels veïns

Tres veïns de Peralada -Pere Riera, Montse Parramon i Nadina Ros- són els autors d'un conte, La Mulassa de Mollet, que ha estat editat amb la col.laboració dels veïns, de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Pretén difondre la tradició de la Mulassa, del bestiari popular català.

El conten es va presentar aquest cap de setmana en el marc de la Festa de Santa Llúcia. Des de la comissió de festes han explicat que els autors es van proposar explicar als més petits l'origen de la tradició de manera amena. Per aconseguir els diners per editar el conte, els tres autors van organitzar una representació teatral del conte en el marc de la Festa Major d'estiu l'agost passat. També hi han col.laborat les institucions.

Durant l'acte de presentació es va explicar el procés de creació del conte, es va agrair el suport per poder tirar endavant la iniciativa i es va aprofitar per veure ballar la Mulassa, el personatge del bestiari català que és present a diverses poblacions catalanes.

Bestiari català

La història es remunta al segle XVII. La bèstia participava en processons i celebracions i com a bèstia del foc anant-se incorporant posteriorment al bestiari català. Actualment la seva imatge és d'una mula.

La figura la trobem en cercaviles i actes protocol·laris en llocs com Barcelona. A Mollet de Peralada també forma part d'actes popular com ho va fer aquest estiu participant a la Festa de la Verema.