Les escombraries s´acumulen el primer dia de vaga a Figueres

Les bosses d'escombraries, caixes i plàstics es van començar a acumular ahir fora dels contenidors a tota la ciutat de Figueres en el primer dia de vaga dels treballadors de neteja, enllumenat i jardineria d'Ecoserveis. Comerç Figueres Associació ofereix als establiments adherits un servei de recollida de cartró. L'Ajuntament diu que els serveis mínims s'estan respectant però que els controls sindicals no estan respectant el dret dels treballadors que no volen secundar la protesta.

Treballadors i Ajuntament no arriben a un acord en relació al conveni del personal que s'integrarà a Fisersa quan s'extingeixi Ecoserveis. Hi ha diferències salarials entre la plantilla de les dues empreses. Els sindicats volen que es garanteixi que no es baixarà el sou, però també que vagin equiparant les diferències. L'Ajuntament diu que cobren més que la mitjana de Catalunya, un 12% més els de neteja i un 17% els jardiners.