La Generalitat licita el projecte per l'ample internacional a Vilamalla

Els terrenys de la futura terminal, on s´implantarà l´ample de via europeu Diari de Girona

La Generalitat ha licitat el projecte per implementar l'ample internacional (UIC) a la terminal de mercaderies de Vilamalla, que gestionen Cimalsa i l'Autoritat Portuària de Barcelona a través de la societat TIE. Així ho assegura el Diari Online de Logística per el Transport Nexolog.com malgrat que al perfil del contractant del departament de Territori i Sostenibilitat encara no hi apareix.

Segons el diari, el Departament de Territori de la Generalitat ha licitat el projecte de la termina, que actualment compta amb dues vies d'ample ibèric amb una longitud de 478 metres cadascuna. Citant fonts del department, asseguren que diferents empreses han manifestat la seva intenció d'utilitzar Vilamalla quan disposi d'ample internacional perquè forma part del Corredor Mediterrani i de la xarxa transeuropea de transports.

L'actuació, asseguren, connectarà la terminal amb l'ample estàndard europeu de la Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG) i, a més, permetrà perllongar les vies fins als 750 metres dotant-le d'ample mixte -ibèric i internacional-.

Per això, es preveu que hi hagi dos àmbit d'actuació. El primer, dins de la xarxa RFIG, on es canviarà l'ús i l'ample actual de les quatre vies existents i, un segon, dins la terminal de Vilamalla i el ramal de connexió amb la xarxa estatal.