Adif posa en marxa els ascensors de l´estació de Figueres, sis mesos després

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) va informar ahir que té previst posar en servei els ascensors de l'estació de tren de Figueres en les properes hores. Els aparells estaven instal·lats des del passat mes d'agost però feia sis mesos que s'esperava poder-los tenir operatius.

Fa mig any que s'hi van posar en el marc de les obres de millora de l'estació però un seguit de despropòsits n'han anat endarrerint la posada en servei. Primer va ser el canvi de projecte que, segons Endesa, l'Ajuntament de Figueres els va obligar a fer per tal que hi hagués una línia soterrada.

Després el problema hauria estat que la llicència d'obres, amb el nou projecte, hauria arribat tard i, finalment, l'augment de potència que necessitaven. Endesa, però, va anunciar fa unes setmanes que tots els seus tràmits estaven fets i que a partir d'aleshores la pilota era al teula d'ADIF. Ahir la companyia va assegurar que estaven en disposició de posar-lo en servei entre ahir al vespre i avui al matí. Precisament, ahir a la tarda els operaris estaven fent les darreres proves tot i que la previsió és que al llarg d'aquesta setmana es faci un seguiment de la seva posada en marxa.