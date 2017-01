Figueres diu que Ensenyament ja ha recepcionat la presó per fer-hi l´escola

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip (CiU), diu que ja s'han fet tots els tràmits i que la Conselleria d'Ensenyament ha recepcionat l'edifici de l'antiga presó de la ciutat per tal de fer-hi l'escola Carme Guasch, l'única en mòduls prefabricats. Patrimoni, propietari de l'espai un cop alliberat dels seus usos penitenciaris, va cedir l'espai a Figueres però la intenció era que acabés a mans d'Ensenyament a través d'un conveni per tal de fer possible el nou centre. Felip diu que tot aquest procés ja ha culminat i que només estan pendents del finançament per fer-ho possible. En aquest sentit, recorda que al projecte de pressupostos per a aquest any no hi ha cap partida que ho prevegi i demana al grup municipal d'ERC que «en lloc de presentar mocions, faci política amb el seu partit i demani que s'inclogui».

L'antic centre penitenciari va buidar-se el juny de 2014 pel trasllat de tots els interns a la presó del Puig de les Basses. Des d'aleshores, l'equipament serveix de seu de l'associació de veïns de la zona i s'hi celebren diversos actes de manera regular. Malgrat això, la intenció municipal ha estat des de fa anys que l'equipament sigui la seu d'aquesta escola, assentada en instal·lacion provisionals des del 2006. Primer, es preveia un projecte per reconvertir-ne l'interior però el cost es preveia molt elevat i Felip va anunciar abans de les passades eleccions que plantejaven un edifici de nova planta per a les aules als terrenys i que l'interior de la presó es pogués utilitzar per a espais comuns del centre. Un cop alliberada, però, la presó va passar a mans de Patrimoni, que li va cedir provisionalment part de l'edifici a Figueres perquè hi pogués fer activitats. La voluntat, però, era fer un conveni a tres bandes entre Patrimoni, Ensenyament i Figueres per tal que la conselleria el recepcionés per fer-hi els usos educatius.

Segons l'alcaldessa, aquest procés ja ha culminat i així els ho han comunicat des del departament. «Nosaltres ja hem fet tots els passos per fer l'escola possible i fa temps que reclamem la seva construcció tot i que se'ns ha dit en reiterades ocasions que hi ha altres escoles que fa més temps que estan en aquestes condicions», insisteix. Felip lamenta que ERC hagi optat per anunciar que presentarà una moció quan «nosaltres no hem parat de treballar-hi i ara mateix tot depèn de la seva incorporació als pressupostos». En aquest sentit, recorda que el conseller d'Economia és el republicà Oriol Junqueras i diu que el grup municipal podria intercedir per aconseguir que s'inclogui dins els comptes de 2017.

Esquerra va anunciar aquest dilluns que al ple de la setmana vinent presentarà una moció per reclamar el compromís de tots els grups en la construcció d'aquest equipament. Precisament, van assegurar que es posaven a disposició del ple per fer totes les gestions necessàries amb la conselleria d'Economia i Hisenda per tal d'aconseguir el finançament per fer l'escola.