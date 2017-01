Comencen les obres per foradar el talús sota la N-II a Figueres

L'empresa adjudicatària de les obres de desdoblament de la C-260 a Figueres, al seu pas per Vilatenim, ha iniciat els treballs per perforar el talús sota el cinturó de ronda de la N-II. Es tracta d'una obra indispensable per fer un vial alternatiu que ha de permetre la connexió de la part sud de Vilatenim amb la zona industrial de la ciutat.

El Departament de Territori va confirmar ahir que les màquines ja han començat a treballar en aquesta actuació per a la qual compten amb autorització del Ministeri de Foment des del passat mes de setembre. La previsió és que quan es faci la perforació s'hagin de fer alguns talls puntuals en el trànsit tot i que, de moment, no s'han concretat les afectacions.

Aquest vial és un dels dos que hi ha previstos en el projecte i que han de servir de connexions alternatives un cop les obres estiguin acabades però també quan es comenci a actuar al tronc central de la carretera que uneix Figueres amb Roses. El que implica la perforació del talús al sud (amb una longitud de 550 metres) és que ha de servir com a prolongació del carrer Itàlia, on es concentra l'activitat industrial.

El nord, que també s'ha dibuixat i que tindrà una longitud de 240 metres, circula en perpendicular a la C-260 i paral·lel a la N-II, permetent donar continuïtat a la calçada lateral del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim.

Paral·lelament, s'està avançant en la construcció dels vials laterals de la calçada principal. Es tracta dels que aniran en paral·lel a la via desdoblada i que serviran per connectar amb els establiments que hi ha a peu de carretera. El Departament manté el calendari previst. Per tant, a partir del mes de març ja haurien d'estar acabats els vials alternatius i els laterals per poder iniciar els treballs al tronc central.