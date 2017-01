Figueres dóna llum verd per a la reforma de l´emblemàtic Cafè Royal

L'Ajuntament de Figueres ha donat llum verd per a la reforma integral de l'emblemàtic edifici del cafè Royal de la Rambla que va tancar les portes aquest Nadal després de cent anys. Després d'anys intentant mantenir el negoci, l'arrendatari hauria arribat a un acord amb el propietari, que reformarà l'immoble. L'alcaldessa, Marta Felip, diu que és una oportunitat per «recuperar un edifici emblemàtic de la Rambla, tornar a donar visibilitat i fer atractiva l'entrada al carrer Sant Pau». L'Ajuntament ha aprovat aquesta setmana la concessió de la llicència a la promotora Nova Cadieisa per a la reforma.

L'edifici va ser construït l'any 1821 i el Cafè Royal va començar la seva activitat l'any 1917, el 2013 l'Ajuntament de Figueres el va declarar Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i la reforma prevista respectarà els elements catalogats.