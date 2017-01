Roses posa en marxa el procés participatiu per al pressupost del 2017

L'Ajuntament de Roses ha posat en marxa el procés participatiu per a l'elaboració del pressupost del 2017. Els veïns poden presentar fins a tres projectes que considerin prioritaris i que no poden sobrepassar els 150.000 euros.

Els veïns reben el díptic informatiu amb les vies per presentar els projectes: presencial (a les bústies del Servei d'Atenció Ciutadana-SAC, a la Biblioteca o a l'Oficina de Turisme), o telemàtica (a través de la pàgina web www.tudecideixesroses.cat). Les propostes es poden presentar fins al pròxim 2 de febrer. A la primera fase de recollida seguirà el Fòrum Ciutadà, amb dues sessions els dies 1 i 8 de febrer, per debatre i prioritzar propostes, i una tercera de valoració tècnica a càrrec dels serveis tècnics. El procés culminarà amb una darrera fase de votació, on les propostes finalistes se sotmetran a votació ciutadana per als majors de setze anys. La votació es podrà fer per mitjans electrònics i presencials.