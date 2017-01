Condemnen dos responsables d´una residència per estafar un avi d´Ordis

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna de tres anys de presó dos responsables d'un geriàtric de Figueres que van estafar un ancià i li van espoliar part del patrimoni. Els fets es remunten vuit anys enrere. Els processats, Carlos Luis Casabón i Ana Requesens, eren el gerent i l'apoderada de la residència Catalunya. Segons conclou la sentència, tots dos van ordir un pla per estafar un ancià d'Ordis, aprofitant que patia un deteriorament cognitiu. Com ja va fer l'Audiència de Girona, el Suprem conclou que d'ençà que l'ancià va ingressar al geriàtric, la parella va entorpir-ne les relacions amb la família, va passar a gestionar-ne les propietats (fins i tot, negociant lloguers de les seves finques), li van treure 4.200 euros dels comptes i van establir que, quan morís, 69.000 euros dels seus estalvis passarien a mans del gerent.

A l'hora de confirmar la pena, el Suprem no estalvia retrets per definir la conducta que van mantenir amb l'ancià. Descriu que Casabón i Requesens van executar un «ambiciós pla» per estafar l'ancià, que es va «precipitar»a partir del març del 2009, quan un jutjat el va incapacitar. «Engany», «espoli», «víctima incapacitada», «fragilitat mental», «enriquiment il·lícit», «trama defraudadora» o «pla preconcebut» són alguns qualificatius que fa servir el Suprem. L'Estava es remunta al 2008 quan l'ancià –que vivia a Ordis- va ingressar a la residència geriàtrica Catalunya de Figueres, on els condemnats eren el gerent i l'apoderada. Segons va concloure l'Audiència, i ara el TS ha confirmat, van actuar de comú acord per estafar l'ancià Van dificultar-ne les relacions amb la família i no els deien res del seu estat de salut. Van aconseguir les claus de les seves finques i propietats a Ordis. De fet, Casabón va dur-hi a terme tasques agrícoles i, fins i tot, en va negociar lloguers.

L'estafa, però, no es va acabar aquí. La parella va agafar els estalvis de l'ancià (en total, 124.000 euros) i els va dividir en diversos comptes. En un d'ells n'hi va posar 69.000, i s'hi va fer constar que quan l'avi morís tots aquests diners anirien a parar a mans del gerent. Un cop el jutjat va incapacitar legalment l'ancià –la primavera del 2009- l'apoderada i el resident van retirar 4.200 euros.