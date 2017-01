Els escacs entren a la presó de Figueres

Des de fa uns mesos el centre penitenciari del Puig de les Basses ofereix als interns la possibilitat de formar part del Club d'Escacs Atzucac i aprendre aquest esport.

Els nous jugadors debutaran avui al món de la competició amb la participació a la Lliga Catalana, que, atesa la situació dels presos, mancats de llibertat, celebrarà les partides en un mòdul del centre. Excepte les mesures extraordinàries i controls que es prenen amb qui entra a un centre penitenciari, serà una competició com qualsevol altra.

El Club és el resultat d'una iniciativa que ja es porta a terme al Centre Ponent de Lleida i a Girona es va iniciar fa uns cinc anys al centre penitenciari que es va tancar. Ho explica Elias Muratet, vicepresident del Club Atzucac. La diferència és que allà «eren interns preventius i a Figueres hi ha un tipus d'intern diferent, molts amb condemnes més llargues». La iniciativa va engrescar i es van començar els tallers els divendres a la tarda, cada quinze dies. Però «va anar creixent el nombre de gent i tenien un nivell, i vam pensar que una manera d'estimular, el caràcter competitiu el tenen molt assumit, era participar a la lliga d'escacs».

Van iniciar les gestions per crear el club constituït oficialment al novembre i s'han federat per competir. El resultat es concretarà demà amb la primera participació a la Lliga Catalana. Ho faran a la categoria més baixa, a la Tercera Divisió provincial i poden anar ascendint. «El resultat esportiu sempre interessa, però en aquest cas és bastant secundari perquè es busca que tinguin alguna relació amb la gent de fora». A més, constata també la importància que la gent de fora conegui la realitat del que és la presó, una imatge que sovint està distorsionada. Els escacs donen als disset integrants del club un al·licient. El vicepresident remarca que és un bon joc per a tothom on no hi ha enemics sinó rivals, diu Muratet.

A més, «si perds, ets tu que has mogut les peces, i si l'altre guanya és perquè juga millor, però la responsabilitat dels teus fets, l'has assumit tu». Això, considera que en general són valors bons. A més, obliga a la concentració, al càlcul, a la memòria, a exercitar el cervell i això sempre és bo, constata.

Els dos equips del centre amb interns i voluntaris competiran amb els jugadors del Club d'Escacs d'Hostalric i el Club d'Escacs Figueres.