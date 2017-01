L´hospital compra un nou aparell amb el donatiu rebut de la cursa Oncotrail

L'hospital de Figueres ha pogut adquirir una nova màquina de pressoteràpia -tècnica de pressió d'aire amb l'objectiu de millorar la circulació venosa i limfàtica- amb el donatiu que se'ls ha entregat per part de la Fundació Oncolliga Girona amb els diners recaptats amb la cursa Oncotrail. Es van recaptar 173.802 euros i a l'hospital s'ha entregat 7.710 euros per a l'aparell per completar el drenatge limfàtic manual en els tractaments de limfedema, una acumulació de líquid al braç que pot aparèixer després d'una intervenció en la qual s'hagi practicat una mastectomia o tumorectomia o acabada la radioteràpia. L'aparell permetrà atendre més pacients.