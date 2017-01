Els treballadors d´Ecoserveis signen el nou conveni sorgit de la vaga

Els treballadors d'Ecoserveis van signar divendres el nou conveni sorgint arran de les negociacions mantingudes durant la vaga de recollida d'escombraries, jardineria i enllumenat el mes passat. El document és el que van acordar les parts després d'hores de negociacions. Figueres es prepara, a més, per posar a concurs el servei d'escombraries i està prevista una xerrada pública la setmana vinent per explicar-ho a la ciutadania. Que es garantissin les condicions laborals del personal que s'integra a Fisersa (enllumenat i jardineria) i que no hi hauria acomiadaments eren dues de les principals reclamacions. i, a més, evita diferents escales salarials amb nou personal. El conveni que s'ha signat té una vigència de cinc anys.