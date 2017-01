El nou servei de recollida d´escombraries costarà 1,5 milions d´euros més a Figueres

L'Ajuntament de Figueres va presentar ahir la seva nova proposta del model de recollida de residus que adoptarà la ciutat durant els pròxims mesos. Aquest tindria un cost de 6.262.252 d'euros, prop d'1,5 milions més en comparació del que es pagava fins ara. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va definir el projecte com una oportunitat de tenir «més hores, més màquines, més efectivitat i més treballadors per aconseguir el que volem des de fa temps, un millor servei de neteja».

El nou sistema d'escombraries incorpora alguns canvis significatius en relació amb el sistema anterior. Durant l'acte de presentació que es va dur a terme al Cercle Sport de Figueres, el regidor de Serveis Urbans, Quim Felip, va explicar els punts principals que componen la proposta. Es preveu que hi hagi una incrementació de la recollida selectiva del 22,9%, una xifra que esperen augmentar al final del contracte fins arribar al 42% dins de l'any 2025. Dins d'aquesta mateixa recollida selectiva s'afegeix també la introducció dels residus orgànics. Hi haurà una renovació de la deixalleria, la qual guanyarà 4 molls nous i es complementarà la flota de neteja urbana amb vehicles energèticament més eficients.

Pel que fa al servei de neteja de la ciutat hi haurà un augment de personal (un 37,76% més) i de maquinària (un 8,62%). També es preveu donar resposta a la problemàtica dels residus voluminosos, que es recolliran 3 cops al dia.

Més contenidors

Un altre dels punts en els quals es va incidir més és la presentació d'una nova redistribució dels contenidors. N'hi haurà concretament 34 més, però estaran repartits en un nombre menor d'àrees (concretament en un 23,9% menys). Dintre d'aquest punt s'afegeix la renovació d'aquelles que estan soterrades.

Marta Felip va explicar que l'acord és començar un concurs en breu perquè les empreses interessades es puguin presentar, però va admetre que aquest podria «ser llarg», ja que l'import del servei «ha d'anar amb publicacions fins i tot al diari de la Unió Europea». Així doncs va assegurar que passaran mesos fins a «l'entrada en funcionament d'aquest servei» però que esperen que «es pugui començar passat l'estiu».

Els dubtes dels socis

Moments previs a l'acte de presentació, preguntada per les diferències amb els socis del PSC que es van entreveure el passat dilluns durant la sessió informativa, Marta Felip va assegurar que «no eren pel projecte» sinó més aviat per la situació que en derivava dels pressupostos. «Es va dir obertament i consta en acta que les disconformitats no venien per com serà el servei de recollida d'escombraries, sinó que el vot en contra del partit socialista era degut a motius més polítics» va explicar, «ells volien lligar-ho a un futur pressupost, al qual no vaig accedir i per aquest motiu vaig mantenir el punt a l'ordre del dia i es va dictaminar allò que passarà al plen del dia 2 de febrer».