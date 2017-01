La Jonquera demana l´AP-7 gratuïta des de Llers mentre facin obres a la N-II

Els grups del consistori a la Jonquera (CiU, PSC, PP i ERC) fan front comú per demanar al ministeri de Foment la gratuïtat de l'autopista AP-7 entre els peatges de Llers i la Jonquera mentre durin les obres de millora a la travessia de la N-II i per evitar «les situacions de col·lapse» que estan convençuts que generaran, sobretot els caps de setmana. Els treballs que afecten els quatre giratoris i el ferm en aquests trams havien de començar dilluns. S'han endarrerit però s'espera que siguin imminents.

En un document conjunt elaborat pels quatre grups insisteixen a Foment que el municipi ja pateix actualment «retencions i col·lapses malgrat no s'estiguin executant obres». Es produeixen sobretot els caps de setmana i en punts estratègics d'accés als polígons. Per això «es preveu que amb l'actuació que executarà el ministeri de Foment s'arribarà a la situació de col·lapse del tot inacceptable».

Les obres coincidiran el mes vinent amb les vacances escolars a França i, per tant, «s'incrementa l'afluència de visitants al municipi i de turisme francès de pas», un fet que creuen que fa del tot necessària «l'adopció de mesures que evitin els perjudicis que es puguin esdevenir».

Les quatre formacions han elaborat conjuntament un document que es farà arribar al ministeri de Foment i que ahir estava previst que s'aprovés en forma de moció al ple municipal.

Quatre mesos d'obres

Demanen que es pugui circular lliurament per l'autopista mentre es portin a terme les obres que, si es compleixen les previsions, haurien d'estar enllestides en quatre mesos.

El projecte preveu la millora dels quatre giratoris en el tram de la travessia urbana. S'actuarà a les rotondes i a l'asfalt d'aquestes zones que pateixen molt de deteriorament, amb forats i rugositat al ferm que fins i tot malmeten els vehicles que hi circulen.

Foment té previst executar els treballs rotonda per rotonda. Es restringirà la circulació en un sentit i es donarà pas alternatiu per l'altre. A més, hi haurà restriccions en alguns accessos a les àrees de serveis on s'accedeix des dels giratoris.

Als polígons on se situen hi ha més de mil places d'estacionament per a camions. N'hi ha 1.700 més al municipi per a turismes i només l'Outlet Gran Jonquera disposa de 2.200 places d'estacionament. En conjunt són unes cinc mil places d'estacionament que estan sovint plenes. El trànsit d'accés als polígons amb serveis als transportistes i establiments comercials és sempre molt elevat, sobretot el cap de setmana.

Malgrat els inconvenients, l'Ajuntament va demanar la urgència d'aquestes obres perquè són «de vital importància». El paviment està en «molt mal estat» justament per la gran afluència de trànsit rodat, la majoria de vehicles de gran tonatge.