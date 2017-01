Marta Felip cessa els regidors del PSC i trenca el pacte a Figueres

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip (CiU) ha anunciat aquest dissabte al matí el cessament dels tres regidors del PSC i el trencament del pacte de govern que tenien els dos grups. Felip vol governar en minoria i arribar "a acords puntuals pels temes de ciutat amb la resta de grups".



Marta Felip ha acusar el PSC de "falta de compromís" i "deslleialtat". El detonant de la crisi final ha estat la discrepància en el concurs de concessió de la neteja.



Els regidors cessats són Pere Casellas (Tinent d'alcalde, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Benestar Social), Alfons Martínez (Cultura i Turisme Cultural), i Cesar Barrenechea (Esports)





No vull renunciar al nostre projecte social que és compromís amb desnonats, aturats, vídues. Gràcies a t@ts. Nosaltres som @socialistes_cat „ Pere Casellas (@perecasellas) 28 de gener de 2017

Hem d'aclarir que no se'ns ha consultat la decisió i que ens sembla precipitada, que encara hi ha ponts i punts... https://t.co/r7bgL7Aswo „ Manuel Toro (@ManuelMToro) 28 de gener de 2017

Vista la poca capacitat d'aglutinar forces i pactes l'acord amb @CExFigueres queda invalidat pel trencament al govern de #Figueres „ Òscar Vergés (@overges) 28 de gener de 2017

Governar en solitari i pactes puntuals

A mitjans de gener, en una entrevista a Diari de Girona , Felip feia una valoració positiva del pacte amb el PSC, tot i que posava algunes condicions a la continuïtat de l'aliança: "El pacte amb el PSC es va gestar amb facilitat i ha transcorregut amb fluïdesa un any i mig basat en objectius i visió de ciutat comuna. Aquest pacte seguirà sempre que la visió de ciutat comuna es mantingui i no es busquin personalismes o estratègies electorals", assegurava l'alcaldessa.El tinent d'alcalde cessat i portaveu socialista Pere Casellas s'ha mostrat "absolutament sorprès" per aquesta decisió en declaracions a emporda.info. Aquesta tarda té previst explicar el seu punt de vista al respecte. De moment, ha piulat això a Twitter:Felip vol governar en solitari, però haurà d'afrontar el repte de comptar amb la teòrica complicitat dels dos regidors d'Unió, Manuel Toro i Núria Galimany, els quals també han discrepat amb ella aquestes darreres setmanes pel rumb del govern i la confecció del pressupost per al 2017. El regidor de Promoció Econòmica, Manuel Toro (UDC), ha assegurat que l'alcaldessa no els havia consultat i qualifica la decisió de "precipitada".L'altre partit que dóna estabilitat al govern municipal, Compromís d'Esquerres, ha decidit trencar l'acord d'estabilitat amb CiU. Segons ha explicat el regidor d'aquesta formació, Òscar Vergés, "hem perdut tota la confiança en el govern", al mateix temps que ha lamentat que s'ha assebentat de la decisió de Felip gràcies als mitjans de comunicació.Des de C's,ha explicat que el trencament de l'equip de govern "ja el prevèiem" i que els pressupostos "han estat el detonant d'un govern que feia mesos que tenia malentensos"també ha mostrat la seva "sorpresa" inicial davant d'aquesta situació inesperada, que arriba en plena negociació el pressupost i pocs dies abans del ple ordinari de febrer. ERC ha convocat una reunió d'urgència per valorar la situació política amb la que queda l'ajuntament de Figueres.Marta Felip ha assegurat que obre la seva mirada de govern per "arribar a pactes puntuals de ciutat" amb les altres forces polítiques pel que queda de mandat.. L'alcaldessa no ha volgut parlar encara de com s'haurà de redistribuir el cartipàs municipal però queda clar que aquesta no serà una feina fàcil, i més tenint en compte que aquestes darrers dies ha rebut pressions per canviar atribucions i responsabilitats dins del seu mateix grup de CiU.