Troben en una riera el cotxe del matrimoni desaparegut a l´Alt Empordà

Els equips d´emergències busquen un matrimoni desaparegut des del divendres la nit a l´Alt Empordà. Es tracta d'uns veïns de Figueres, l'home té 60 anys i la dona 59, i se´ls hi va perdre el rastre després que anessin a sopar a Vilabertran. Un familiar que els esperava a Rabós d´Empordà va donar l´alerta al 112.

A primera hora d´aquest diumenge, efectius dels Bombers i dels Mossos d´Esquadra han localitzat el vehicle del matrimoni –un 4x4 gris- embarrancat a la riera d´Anyet, al terme municipal de Masarac, sense ningú a dins.

Els esforços dels equips d'emergències es concentren, principalment, al llarg del recorregut de la riera de l'Anyet. Aquest matí, s'han incorporat a la recerca equips subaquàtics dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers, a més d'un helicòpter dels Bombers, per reforçar la localització de les dues persones. Les patrulles terrestres també continuen buscant, per si de cas el matrimoni es trobes perdut o desorientat en algun punt proper al lloc on ha aparegut el cotxe.

Tota la zona va patir un fort temporal de pluges la setmana passada amb precipitacions superiors als 100 litres per metre quadrat, que va fer que totes les rieres i rius portessin molt de cabal.