Censats vuit ducs al cap de Creus

Vuit ducs van ser censats diumenge al Parc Natural del Cap de Creus. Es tracta d'una de les majors densitats que es pot trobar a Catalunya del rapinyaire nocturn més gran d'Europa.

Una seixantena de voluntaris es van repartir pel parc en el setè cens de duc que es porta a terme i que va servir per identificar-ne almenys vuit. L'espècie protegida arriba als setanta-cinc centímetres d'alçada i cent setanta de punta a punta de l'ala.

Els participants es van distribuir en trenta-tres punts del Parc, des del des del castell de Quermançó a la Punta de Cap de Creus, i de Punta Falconera a cala Tavellera. Una vegada situats, els voluntaris havien de prendre nota del que sentien i veien fins a les set de la tarda, segons ha informat Medi Ambient. D´aquesta manera, es van poder sentir i fins i tot veure ducs en nou punts, tot i que probablement algun dels mascles es va sentir des de dos llocs diferents, han apuntat.

El cens el va organitzar el Parc amb la col·laboració dels Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l´Empordà (APNAE) i la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN-Salvem l´Empordà). Aquest cens es realitza de forma simultània, per evitar comptar dues vegades el mateix individu i assegurar que s´identifiquen el mínim de mascles presents, que són els que canten durant aquesta època de l´any per atreure les femelles.