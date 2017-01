Roses convoca dues sessions del Fòrum Ciutadà per debatre sobre el pressupost

L'Ajuntament de Roses ha convocat per als dies 1 i 8 de febrer al Teatre Municipal dues sessions del Fòrum Ciutadà per debatre quins dels projectes proposats pels veïns s'inclouen al pressupost d'aquest any.

El termini de recollida de projectes encara està obert. A les dues reunions programades responsables municipals i representants de l'entitat Mirada Local, assessora externa que condueix el procés participatiu, explicaran la metodologia que se seguirà per a la tria final del projecte o projectes a desenvolupar, quins requisits i competències han de complir les propostes, entre altres qüestions.

Aquesta primera fase informativa i de recollida de propostes la succeirà la valoració tècnica dels projectes a càrrec dels serveis tècnics municipals, on s'estudiarà la viabilitat d'aquests. El procés culminarà amb una darrera fase, on les propostes finalistes se sotmetran a votació.