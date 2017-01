Troben el cos de l'home a la llera de la riera a un quilòmetre del vehicle

Els serveis d´emergències van localitzar ahir pels volts de les onze del matí el cos sense vida del veí de Figueres desaparegut des de divendres a Masarac. Tete Fernàndez anava amb la seva dona en el vehicle i tot indica que una riuada va arrossegar el matrimoni de Figueres quan travessava el passallís amb el seu vehicle. Tot apunta que la parella en quedar embarrancada va sortir per la finestra i després va ser arrossegada riera avall. Cal recordar que ­segons van informar els responsables d´Interior en aquest punt mai havia succeït res semblant i l´alcalde de Masarac va dir que és una passera que pot semblar perillosa i que «mai es pot arribar a saber del tot quan baixarà una riuada i quins efectes tindrà a la zona».

L´accident va succeir el divendres a la nit i va ser denunciat dissabte al vespre per la família en veure que no donaven senyals de vida. El cadàver de la dona va ser rescatat el diumenge i ahir el matí es van reprendre els treballs per trobar el cos de l´home, que va ser localitzat a la llera de la riera de l´Anyet ahir quan passaven pocs minuts de les onze a poc més d´un quilòmetre d´on va aparèixer embarrancat el tot terreny de la parella. En concret, a 200 metres abans d´arribar a Mas Genís, a la zona dels Búnquers. El cos de la dona es va trobar 150 metres després d´aquest mas de Peralada.

Ahir el matí, el dispositiu de recerca format pels Bombers, els Mossos, el SEM, voluntaris de Protecció Civil i ADF es va tornar a iniciar a dos quarts de nou i com que el nivell de l´aigua de la riera va baixar, van decidir revisar de nou tota la zona que havien pentinat el dia anterior i la riera des d´on es va trobar el vehicle a Masarac, fins a la desembocadura de la Muga. Els mitjans aeris fins i tot van sobrevolar el riu fins a Castelló. Finalment, van trobar el cos.

El matrimoni, format per Tete Fernàndez i Rosa Bagó, era conegut a Figueres. Des de la capital de l´Alt Empordà, l´alcaldessa, Marta Felip, ahir va lamentar els fets i va anunciar via Twitter que l´Ajuntament declarava un dia de dol per les dues morts.