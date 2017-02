La CUP de Figueres descarta entrar al govern

La CUP de Figueres s'ha manifestat públicament assegurant que no formarà part de cap govern. La formació diu que treballarà per ser decisiva en les negociacions amb temes estratègics de ciutat. L'assamblea de militants es va reunir dimarts per decidir el posicionament de la formació. Consideren que la situació s'ha generat per la forma de governar de l'Ajuntament per part de Marta Felip sense comptar amb la resta de formacions.

La CUP descarta formar entrar al govern però també formar un govern alternatiu amb forces polítiques que fins fa pocs dies sostenien la governabilitat de CiU. Segons remarquen, l'experiència d'aquests dos anys ha mostrat "que una alternativa transformadora sòlida no és possible amb una proposta de govern que incorpori unes formacions polítiques que tenen un projecte de ciutat poc clar".

La formació continuarà intervenint com ha fet fins ara amb acords puntuals en diferents àmbits com el de l'habitatge, la pobresa energètica o l'educació. Afegeix que farà tot el possible per evitar que l'alcaldessa hipotequi el futur de la ciutat més del que ja ho ha fet. És per això que treballarà per a ser decisiva" en les negociacions sobre temes estratègics de ciutat com les inversions, els pressupostos, la municipalització dels serveis municipals o el POUM".

El grup considera que s'ha arribat a la situació actual perquè existeix una manca de projecte de ciutat de l'alcaldessa, Marta Felip. La forma de governar "com si tingués majoria absoluta, menystenint el diàleg amb la resta de formacions polítiques de l'Ajuntament (inclosos els seus socis de govern), han portat l'Alcaldessa a un aïllament progressiu en el qual no té el suport ni tan sols dels regidors del seu partit".

Amb la crisi de govern actual, la formació independentista entén que "s'obre un escenari que ens remet al que els figuerencs i les figuerenques dipositaven a les urnes el maig del 2015: un escenari de diàleg, de negociacions i de cerca de consensos" i afegeix que "el govern ja no pot operar amb l'arrogància que ha tingut aquests últims dos anys. Segons la CUP, aquesta configuració de l'Ajuntament és la que va emetre la veu dels figuerencs i les figuerenques a les urnes, i el govern està destinat a escoltar-la".

Avui al vespre se celebrarà un ple municipal en el que s'evidenciaran els canvis i el cessament dels tres regidors socialistes. La situació deixa CiU en minoria i amb dos regidors d'Unió que ja han avançat que aniran per lliure i que han demanat la dissolució del grup de CiU.