Ensenyament denega la petició de crear un Institut a Peralada

El Departament d'Ensenyament ha notificat a l'Ajuntament de Peralada que els alumnes de la mateixa localitat i dels pobles del voltant seguiran cursant l'ESO a Figueres. El consistori va rebre la notificació que desestima l'opció de fer una extensió d'un institut de Secundària a Peralada malgrat que des de l'Ajuntament s'havia posat a disposició l'edifici de les antigues escoles i el pavelló poliesportiu per fer front a la proposta. També s'havia manifestat la col·laboració econòmica, per tal que el cost per al Departament fos «el mínim», però finalment la proposta ha estat denegada.