L´Escala estrena aplicació per accedir a l´informació turística

L'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala ha estrenat una aplicació per a smartphones per facilitar l'accés dels visitants a les informacions turístiques més rellevants.

L'usuari hi troba un apartat de notícies generals d'interès turístic, com pot ser en aquests moments la proximitat d'una nova edició del Carnaval de l'Escala. També hi ha un accés a tota la informació de l'agenda d'activitats lúdiques i culturals que es fan al municipi i la localització, mitjançant mapes, dels principals llocs d'interès, segmentats per diferents criteris –què visitar, platges, natura i patrimoni, gastronomia i hotels–, entre d'altres. També hi ha l'opció d'enviar notificacions d'activitats.