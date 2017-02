Ningú va veure l'acusat clavant el ganivet al germà a Figueres

Els testimonis del crim del 26 de març del 2016 a Figueres asseguren que els dos germans (acusat i víctima) no van discutir entre ells i que la disputa va ser amb una tercera persona, un home d'origen magrebí amb qui van tenir una trifulga en ple carrer. Segons els veïns, els germans van estar en un bar proper a casa seva bevent cerveses i van marxar cap a la una de la matinada «abraçats». Al carrer va començar l'enfrontament amb l'altre home que, després de discutir una estona, va fugir corrent.

Els veïns afirmen que l'acusat estava exaltat i que el seu germà el va fer entrar dins el domicili mentre ell es quedava al carrer. Els veïns que van declarar ahir no van poder veure el moment de l'apunyalament. Expliquen que va ser molt ràpid i que la víctima es va enfilar a la finestra del pis i quasi immediatament va caure desplomat a terra amb una ganivetada al coll. «Vèiem el que passava al carrer però, per l'angle de visió que tenim a casa, no puc dir què va passar a la finestra», va afegir un testimoni.

Els testimonis van declarar ahir a la tarda a l'Audiència Provincial de Girona i davant del jurat popular testimonis del crim. Entre ells, hi ha dos veïns que vivien al mateix carrer i que van presenciar bona part els fets. Segons van explicar, estaven a casa seva quan, cap a la una de la matinada, van començar a sentir crits al carrer, com d'una discussió o una baralla. Per això, van anar fins a la finestra a veure què passava.

Mare i fill van veure els dos germans (als quals coneixien de vista) discutint amb una tercera persona, un home d'origen magrebí amb qui semblava que tenien problemes per un afer de drogues.

Segons els veïns, un dels germans estava molt exaltat mentre que l'altre intentava calmar-lo. Durant la trifulga, van sentir com el germà que estava aparentment més tranquil li va acabar dient al tercer: «Al final sí que te la fotrem». Això va fer que l'home d'origen magrebí marxés corrent.

Per intentar aplacar el seu germà, la víctima el va fer entrar a casa mentre li deia que es calmés si no volia tornar a tenir problemes amb la justícia (l'acusat té antecedents). Segons els veïns, sentien crits des de dins l'immoble del processat, que continuava enfadat.

En un moment, la víctima, que s'havia quedat al carrer, es va enfilar a l'ampit de la finestra per fer callar el germà. «Només el vaig veure com s'enfilava i de seguida queia com un sac de patates al mig del carrer», va explicar el testimoni, que assenyala que el camp de visió que tant ell com la seva mare tenien des de casa no els va permetre veure què havia passat a la finestra.

De forma pràcticament instantània, l'acusat va sortir al carrer, es va agenollar al costat de la víctima i li va taponar la ferida del coll mentre deia «germà, no et moris». Quan l'ambulància va arribar al lloc, no van poder fer res per reanimar-lo i la víctima va morir dessagnada.

El fiscal sosté que, enmig de la discussió, l'acusat li va assestar una ganivetada al seu germà i demana que el condemnin a 14 anys de presó per homicidi amb dos agreujants (abús de superioritat i parentiu) i un atenuant (col·laboració amb la justícia). La defensa afirma que va ser un accident i vol que l'absolguin. El judici continuarà demà a l'Audiència Provincial de Girona.