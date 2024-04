Santa Coloma de Farners escalfa motors pel Mercat de les Herbes de la Ratafia

El Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma de Farners arriba enguany amb propostes per adaptar els horts i jardins a la situació de sequera. L’onzena edició tindrà lloc entre el 3 i el 5 de maig, i entre les xerrades d’enguany hi haurà l’experta en horticultura Mercè Trias, que el divendres parlarà sobre els codis de sequera de les plantes dels jardins, per fomentar una jardineria respectuosa i adaptada al clima canviant que cada vegada demana un ús més òptim d’aigua.

L’onzena edició, organitzada per la Confraria de la Ratafia i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, comptarà amb una trentena d’activitats relacionades amb les herbes i plantes medicinals. Destaquen la xerrada del catedràtic Joan Vallès sobre les singularitats de l’etnobotànica de l’Alguer (Sardenya) el dissabte a les 18h, l’expert Marc Talavera que parlarà sobre cultivar, collir i cuinar amb flors silvestres (diumenge 12:30h) o la conversa entre els escriptors Perejaume i Ramon Sargatal (dissabte 11h). En l’àmbit gastronòmic la cuinera Carme Picas oferirà un taller al voltant del saüc i les seves aplicacions a la cuina (dissabte 12h), Júlia Yuste en dirigirà un altre sobre plantes silvestres comestibles (dissabte 18:30h) i Pilar Martínez ensenyarà a fer batuts silvestres (diumenge 12h).

El certamen s’ha consolidat com un gran aparador del coneixement sobre l’univers de la ratafia, i és un punt de trobada de referència d’experts en l’etnobotànica, els usos de les plantes en la salut, la cuina o el benestar i les tradicions remeieres i cultures populars del nostre país.

A més, durant tot el cap de setmana la plaça Farners acollirà el mercat d’herbes i productes artesans i el dissabte serà el torn de les activitats de la Petita Confraria, la descoberta d’herbes, taller de cosmètica natural, una visita guiada per l’Univers de la Ratafia, la presentació del llibre «Botànica màgica» de Joan A. Oriol Dauder i una mostra de glosa. Al vespre hi haurà els concerts de Primer Infant i Dj Nes, en una aposta de l’organització per portar espectacles i companyies de proximitat.

El Mercat de les Herbes de la Ratafia també acollirà un espai d’intercanvi de flors i plantes, una zona de trobada per intercanviar, regalar i compartir tota mena de plantes, flors i esqueixos pel jardí o l’hort.

I el diumenge, darrer dia de Mercat de les Herbes, serà el torn per una sortida etnobotànica pel parc de Sant Salvador, un taller sensitiu, la xerrada sobre la flora de les Guilleries a càrrec de Pep Gesti, taller de licors casolans i una cercavila. També es lliurarà el premi Ratafiaire de Mèrit a Ramon Baró.