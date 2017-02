Unió abandona l'equip de govern de Figueres

No hi ha pla, la sortida dels regidors d'Unió del govern d' @ajfigueres confirma la necessitat de redreçar el govern i el futur de #Figueres

Els dos regidors d'Unió a l'equip de govern de Figueres, Manel Toro i Núria Galimany, han comunicat que deixen els seus carrecs a l'Ajuntament perquè volen "mantenir la força i la credibilitat del partit". La setmana passada el grup municipal d'UDC ja es va desmarcar de Convergència i va dir que "aniria per lliure" arran dels cessaments dels tres regidors del PSC i el trencament el pacte amb el mateix grup.

Segons UDC, des de la seva posició li han dit diverses vegades a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, que "no es pot governar amb 7 regidors" i al no veure garantida "la governabilitat" veuen que és el moment de deixar les seves posicions, malgrat això suposi "perdre veu i representabilitat". Aquesta desició de UDC deixa l'equip de govern de Felip amb només 5 regidors.

La formació ja va manifestar en una roda de premsa la setmana passada les seves discrepàncies i va anunciar que a partir d'ara els seus dos regidors anirien per lliure. A més, reclamava la dissolució de la federació de CiU –amb la qual van concórrer a les eleccions de 2015- per tenir grup propi a l'Ajuntament.

Les discrepàncies es van posar de nou de manifest al ple de dijous quan Toro va voler intervenir i Felip va recordar-li que no era portaveu.

La situació es va intentar reconduir amb una reunió aquest dilluns però, segons Toro, " no vam obtenir cap resposta que no fos la recurrent de 'governarem amb pactes puntuals'". Tampoc van aconseguir cap compromís per "restablir l'economia municipal" ni "la dissolució del grup de CIU o permetre que tinguem independència d'actuació com a partit independent que som".

Per això, han optat per abandonar les responsabilitats de govern. "Quedar-nos és acceptar el que s'ha fet i perdre'ns el respecte", insisteixen. En aquest sentit, Toro afirma que tot plegat es tracta només d'un "interval" perquè ja li han manifestat a Marta Felip que no podia governar amb set regidors i "encara menys amb cinc".

Amb tot, Toro diu que a partir d'ara es reuniran amb tots els grups amb l'objectiu de "reconstituir un govern fort, coherent i estable" per a la ciutat. En aquest sentit, augura una alternativa tot i que no apunta a cap coalició concreta.

Un govern amb 5 dels 21 regidors

La situació deixa Felip en un desequilibri numèric evident. Del 21 regidors que conformen l'Ajuntament de Figueres, el PDeCAT es quedarà sol al govern amb només 5. A més, dos d'ells –Francesc Cruanyes i Dolors Pujol- són independents.

A l'oposició, on s'incorpora ara Unió, hi ha ERC (3 regidors), la CUP (3 regidors), el PSC (3 regidors), el PP (2 regidors), Ciutadans (2 regidors) i Compromís d'Esquerres per Figueres (1).