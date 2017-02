Marta Felip descarta dimitir i afirma que continuarà governant amb cinc regidors

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip (PDeCAT), descarta dimitir i assegura que continuarà governant en minoria amb els cinc regidors que queden al seu equip després de la sortida dels dos edils d'Unió (UDC) aquest dimarts. Felip anima els grups de l'oposició a presentar una moció de censura "si consideren que hi ha una opció alternativa millor" i afirma que tot plegat es deu a una pugna de poder entre Pere Casellas (PSC) i Manuel Toro (UDC). Per l'alcaldessa, la situació actual es fruit d'una "operació" que "feia setmanes o algun mes que s'estava gestant". A més, creu que no tots els grups de l'oposició compateixen els mateixos posicionaments i, per això, iniciarà una ronda contactes per "veure quins posicionaments agafem i quins suports podem tenir en el futur".