L´Escala reutilitza el material del front marítim per a altres espais urbans

L'Ajuntament de l'Escala ha retirat material del front marítim del centre històric que s'està reformant i s'ha recol·locat a altres punts. En concret s'han retirat els fanals que il·luminaven la façana marítima. S'han trasllat a dos espais de passeig i davant l'oficina de turisme. També es reaprofitaran les peces de pedra que composaven la vorera d'aquest passeig Jesús Maria Isern, que s'han guardat provisionalment en un solar municipal.

Els treballs que s'estan executant corresponen a la segona fase de remodelació, des de la Punta fins al Port d'en Perris. Es tracta de la continuació dels treballs iniciats a la Platja que han suscitat molt de debat i crítiques des de diferents sectors de la població.

Segons l'Ajuntament, tal com preveia el projecte de la segona fase de remodelació, s'ha pogut conservar pràcticament la totalitat del paviment que servia de vorera i els fanals que la resseguien amb l'objectiu de reutilitzar-los en altres espais públics. En aquest sentit, ja s'ha començat a fer ús dels fanals en diversos punts que fins ara no disposaven d'il·luminació, com és el camí que recentment es va millorar que va des de la zona de l'Oberta fins a les escales del pont d'Empúries o la zona de passeig que hi ha vora el Rec del Molí. També s'han posat alguns d'aquests fanals davant l'oficina de Turisme que hi ha a l'entrada del municipi.

Els treballs van començar amb polèmica a principi de gener perquè es van iniciar sense el permís de Costes, que les va aturar. L'Ajuntament, que inicialment va informar que tenien totes autoritzacions, es va justificar després de l'aturada assegurant que havia estat un error de l'empresa. Els fets van generar noves crítiques a una reforma molt qüestionada per alguns sectors.

Les obres continuen i està previst que acabin abans de l'estiu. Tenen un pressupost de 845.185 euros i han de suposar la finalització de la reforma des de la Platja al Port d'en Perris.