Nou dispositiu contra el frau elèctric al barri de Sant Joan

La companyia Endesa va portar a terme ahir un nou control de frau elèctric al barri de Sant Joan de Figueres. Durant aquest control es van detectar tretze comptadors irregulars.

El dispositiu forma part dels controls periòdics al barri, on es concentra la major part de la comunitat gitana per intentar eliminar el frau elèctric que havia generat problemes per talls de subministrament al sector. Ahir es van portar a terme 52 inspeccions durant tot el matí que van permetre detectar més comptadors irregulars.